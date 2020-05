Lista única na renovação de mandatos no ASA

O Atlético Sport Aviação (ASA), nos próximos dias, realiza as eleições visando o ciclo olímpico 2020/2024, segundo uma fonte ligada ao processo.

Por esta razão, o antigo membro da Federação Angolana de Futebol (FAF), José Luís Prata, é tido como o único candidato ao pleito a ser realizado em data a anunciar.

Por conhecer o clube aviador, o então membro da FAF pretende revitalizar o clube que já conquistou três campeonatos nacionais.

Nos últimos anos, o ASA perdeu a sua mística enquanto clube, por esta razão desceu de divisão nas últimas duas provas realizadas em Angola.

Na corrida à presidência (2020/2024), Elias José bateu Nelo Russo e Manuela de Oliveira, antigos praticantes e atletas daquela formação.

Com a chegada de Elias José ao cadeirão máximo do ASA o clube regrediu em todas as modalidades, segundo a fonte deste jornal, no entanto foi afastado.

Posto isto, José Luís Prata tem um programa que visa integrar a família ASA, uma vez que o rumo é o desenvolvimento do clube.

Segundo a fonte de O PAÍS, Manuela Oliveira, candidata derrotada nas eleições passadas, e outras figuras do clube farão parte do elenco do antigo membro da FAF.

O ASA, clube fundado antes da Independência de Angola, em 1975, movimenta o futebol, basquetebol e outras modalidades de sala.