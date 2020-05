Morreu antigo governador do Bengo Isalino Mendes

O antigo governador da província do Bengo, Isalino Manuel Mendes, morreu nesta Sexta-feira vítima de prolongada doença, informou hoje o Governo Provincial do Bengo.

Isalino Mendes nasceu a 15 de Março de 1947 na localidade de Icolo e Bengo e exerceu cargos a nível do partido MPLA e do Governo, com destaque para ministro da Indústria, entre 1992 e 1996, e governador da província do Bengo de 1996 até 2004.

Numa nota a que a Angop teve acesso, a governadora do Bengo, Mara Quiosa, apresenta as mais sentidas condolências e sentimento de pesar à família enlutada.



Uma homenagem ao antigo governante será prestada pelo Governo Provincial do Bengo na segunda-feira, com um acto de assinatura do livro de condolência em Caxito.