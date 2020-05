Motores podem voltar a “roncar” a 28 de Junho

O promotor do Campeonato Angolano de Rali/Raid (CARR), Pedro Cristina, garantiu, ontem, a O PAÍS, que a organização está a estudar a possibilidade da realização do Rali Todo Terreno de Cacuaco, a 28 de Junho, às 12:30.

O Rali Todo o Terreno de Cacuaco inicialmente estava agendada para 22 de Março, mas não aconteceu devido à pandemia. O certame será pontuável para a segunda prova do calendário do CARR’2020 sob égide da Federação Angolana de Desportos Motorizados (FADM).

Depois do Governo dar “luz verde” ao retorno das actividades desportivas no dia 27, face à prevenção da Covid-19, Pedro Cristina disse que a organização vai criar as competições de biossegurança.

Pedro Cristina assegurou que durante o evento será exigido o uso obrigatório de máscara facial, a higienização das mãos com frequência e com lotação de 50 por cento.

Ainda assim, o responsável do Campeonato Angolano de Rali/Raid explicou que a realização da prova só será possível se for autorizado pelos órgãos competentes.

Antes da suspensão das actividades desportivas no país, em Março passado, devido à propagação do novo Coronavírus “Covid-19”, a organização realizou o Rali das Dunas.

O Rali das Dunas, disputado na província do Namibe, em Fevereiro, e superou as expectativas dos amantes deste desporto.

Caso se concretize o Rali TT de Cacuaco, vão ficar por se disputar o Rali TT da Baía Azul (em Benguela), do Libongos (no Bengo), do Huambo, de Kalandula (em Malanje) e de Luanda, este último rali encerra o campeonato.