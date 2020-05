Potências estrangeiras na Líbia arriscam impasse ainda mais sangrento

As últimas semanas marcaram um ponto de viragem num conflito complexo entre duas coligações inquietas, cada uma apoiada por uma série de estados estrangeiros, cujas agendas regionais concorrentes os tornam relutantes em aceitar a derrota.

O comandante oriental Khalifa Haftar e o seu Exército Nacional da Líbia (LNA) agora enfrentam o provável fracasso dos seus esforços de um ano para capturar Trípoli, sede do governo do Acordo Nacional (GNA), reconhecido internacionalmente.

Apoiado pelos Emiratos Árabes Unidos, Rússia e Egipto com armas, mercenários e ataques aéreos, de acordo com especialistas da ONU, Haftar havia avançado no Verão passado nos subúrbios do Sul de Trípoli antes de a sua ofensiva parar.

No entanto, a ajuda da Turquia ajudou a virar a maré com defesas aéreas e ataques de drones que neutralizaram o poder aéreo da LNA antes de atacar as suas tropas terrestres e longas linhas de suprimentos este mês.

“Nas últimas semanas, houve uma mudança significativa no equilíbrio da Líbia”, disse uma importante autoridade turca, creditando drones turcos e “soldados não treinados” a operar as defesas aéreas da LNA.

Isso levou, no mês passado, à repentina perda de uma série de cidades próximas à fronteira com a Tunísia, uma base aérea crucial, uma dúzia dos seus próprios sistemas de defesa aérea e a maior parte da sua base em Trípoli. Com eles foram as esperanças de vitória de Haftar.

No mesmo período, militares russos entregaram cerca de 14 caças MiG 29 e Su-24 à base aérea de Jufra da LNA, no centro da Líbia, disseram as forças armadas dos EUA nesta semana. São aeronaves que podem novamente mudar a maré da guerra.

Um membro do parlamento russo e o LNA negaram a chegada das aeronaves.

A Líbia está mais uma vez à beira de um caos após a revolta contra Muammar Kadafi, em 2011, levando à emergência de administrações rivais em Trípoli, no Oeste, e Benghazi, no Leste.

Com mais armas e combatentes, os líbios temem um conflito interminável no qual as potências externas continuam a alimentar a guerra para proteger os seus interesses, enquanto sofrem pouca dor.

Um diplomata ocidental que trabalha na Líbia alertou para um “conflito estagnado no qual a escalada é enfrentada com escalada cada vez mais violenta e sem resolução ou saída”.

A França, que também tem apoiado amplamente Haftar, alertou, nesta semana, que a situação na Líbia arriscava replicar a queda da Síria numa guerra sem fim, conduzida por forças externas.

Autoridades russas e turcas falaram na semana passada e emitiram uma declaração, concordando com a necessidade de um cessar-fogo, um possível sinal de que eles chegaram a um acordo de bastidores para evitar um confronto directo após a chegada dos caças russos.

“Eles colocaram a arma na mesa para sinalizar à Turquia que existem limites para onde as suas forças podem avançar em direcção ao Leste”, disse um segundo diplomata ocidental que trabalha na Líbia.

JACTOS DE COMBATE

Os jactos de Jufra podem agora agir como um impedimento para uma nova ofensiva do GNA, uma vez que consolidem os ganhos no oeste, disse Wolfram Lacher, do Instituto Alemão para Assuntos Internacionais e de Segurança.

“Parece que o objectivo desses caças e a redistribuição para o Centro e o Sul da Líbia agora é estabilizar, e congelar a situação militar”, disse ele.

Com o colapso ofensivo de Haftar, e com ele o seu projecto mais amplo de unir a Líbia pela força e substituir o GNA, o seu papel como eixo central do bloco oriental também está em questão.

“Grande parte da campanha de Haftar e sua narrativa, ao longo de muitos anos, foram construídas sobre sucesso e impulso”, disse um dos diplomatas.

No fim de Abril, quando a sua guerra fraquejou, Haftar declarou repentinamente que os seus militares tomariam o poder nacionalmente, uma medida que marginalizaria a administração civil no Leste da Líbia que o reconheceu como chefe do exército local.

Mas ele não conseguiu formar um novo governo – aparentemente porque ele não conseguiu mobilizar apoio suficiente entre a sua própria coligaçaõ no Leste ou com apoiantes estrangeiros.

No Cairo, onde a prioridade é a estabilidade no Leste da Líbia, diplomatas disseram que havia alguma impaciência com a guerra no Oeste. No entanto, “Haftar ainda é popular no Leste”, disse um ex-alto funcionário.

“Não acho que sua estrutura de poder entrará em colapso durante a noite no Leste”, disse Lacher.

No entanto, as repercussões da sua falha em tomar Trípoli serão sentidas, acrescentou Lacher.

“Tudo isso cria uma mistura inflamável que pode gerar desafios à autoridade de Haftar, eventualmente”.