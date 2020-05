São Salvador do Zaire cumpre as exigências da FAF

A formação das terras com tradição histórico-cultural, no futebol aguarda pela decisão da Federação Angolana de Futebol (FAF) no que toca à equipa que vai ocupar a vaga deixada 1.º de Maio de Benguela. A Baixa de Cassanje, formação da província de Malanje, também aguarda pela decisão do órgão reitor da modalidade, isto é, quem tiver o melhor requisito estará no Girabola 2020/2021