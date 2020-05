Sindicatos da África do Sul dizem aos professores para desafiar o Governo, ficar longe da escola

Os sindicatos de professores e associações governamentais da África do Sul instaram os seus funcionários, na Sexta-feira, a desafiar uma ordem do Governo de voltar à escola na próxima semana, dizendo que as escolas ainda não tinham equipamento de protecção (EPI) para manter educadores e alunos em segurança.

O Estado mais industrializado de África reabrirá a economia no dia 1 de Junho, após dois meses de bloqueio que aprofundou uma recessão e deixou milhões de desempregados. O Presidente Cyril Ramaphosa a impôs para impedir uma epidemia de Covid-19 no tipo de escala que devastou as nações ocidentais.

O país tem mais de 27.000 casos confirmados, mas apenas 577 mortes por Covid-19, a doença respiratória causada pelo novo Coronavírus.

A ministra da Educação Básica, Angie Motshekga, disse na semana passada que as escolas seriam reabertas, mas apenas para da 7.ª e 12.ª classes, os últimos anos da escola primária e secundária, respectivamente.

“O sistema educacional (…) não está pronto para a reabertura de escolas. Se o EPI (equipamento de proteção, como máscaras e desinfetante para as mãos) não tiver sido entregue até agora, são poucas as probalidades de que todas as escolas o tenham na Segunda-feira ”, disse o comunicado conjunto.

“Portanto, pedimos a todas as escolas (…) que não reabram até que as questões não-negociáveis sejam entregues.

” Motshekga instou os sindicatos de professores a não obstruir aqueles que querem voltar à escola.

Na Segunda-feira, a economia da África do Sul retornará à capacidade máxima, à medida que passa para o bloqueio do “nível três”, suspendendo o toque de recolher, a restrição de exercícios ao ar livre e a proibição da venda de álcool e reabrindo parcialmente as escolas.

Muitas das escolas governamentais da África do Sul estão em péssimas condições, especialmente nas áreas rurais, e analistas dizem que um quarto delas não tem água corrente – tornando a lavagem das mãos quase impossível.

A Comissão de Direitos Humanos da África do Sul, na Sexta-feira, também pediu ao Governo que reconsidere a decisão de começar a abrir escolas até que estejam melhor preparadas.

ONG ameaça contestar em tribunal reabertura de escolas na África do Sul

O fundador do movimento One South Africa (OSA), Mmusi Maimane, contestará nos tribunais a reabertura das escolas, prevista para a próxima semana, soube a PANA de fonte oficial na cidade da Praia.

O ex-líder da Aliança Democrática (DA, sigla em inglês), Oposição oficial, lançou, na semana passada, uma petição nacional em que exorta o Governo a abrir as escolas apenas dentro de três meses devido à gravidade da pandemia da Covid-19 (coronavírus).

Há actualmente 25 mil 957 casos confirmados na África do Sul, ou seja o número de casos mais elevado de África.

“One South Africa (OSA) não tem outra escolha do que recorrer aos tribunais para proteger os direitos dos pais, dos educandos, dos educadores e do pessoal das escolas”, declarou o porta-voz do movimento social, Dipolelo Moime.

Indicou que a organização foi mandatada oficialmente pelos encarregados da educação, dos docentes e do grande público para continuar este plano de acções, com mais de 160 mil assinaturas.

Igrejas, templos, mesquitas, sinagogas e outros lugares de culto reconhecidos serão igualmente autorizados a retomar os seus serviços com um máximo de 50 pessoas, no seu seio, a partir de 1 de Junho próximo.

No entanto, a Igreja Cristã de Zion (ZCC), o maior grupo religioso do país, declarou, Quintafeira, continuar fechada até à nova ordem.

O bispo da ZCC, Ben Lekganyane, sublinhou que a directiva abrangerá todas as igrejas na África do Sul e além-fronteiras.