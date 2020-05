Artistas juntam-se em concerto solidário “Esperança para África”

Um concerto exclusivo designado Covid-19 Hope For África (Esperança para África) será transmitido esta noite, a partir das 19 horas locais, no canal Africa Magic Family, posição 154 da DStv, em que vai juntar vários artistas africanos, numa iniciativa da Fundação “One Africa Global”.

O concerto tem como principal objectivo arrecadar donativos para apoiar os profissionais de saúde no continente, terá a duração de três horas com a participação de vários músicos renomados do continente africano.

Entre estes, destacam-se Nsoki, Nelson Freitas, Lizha James, 2Baba, Akothee, Banky W, Betty G, CIC, Cobhams Asuquo, Dakore Egbuson-Akande, Denola Grey, Diamond Platnumz, Eddie Jay, Jahprazah, Jeff Maximum, entre outros.

Durante o concerto, os cantores vão passar mensagens de encorajamento e esperança para todos os africanos, bem como apelar para que sejam feitas doações para apoiar os “heróis anónimos” que estão na linha da frente no combate à Covid-19.

Para falar sobre esta parceria, o director de Clientes da Multi- Choice, Assad Kondakji, disse: “Na qualidade de maior contador de estórias de África, estamos comprometidos em ajudar as comunidades em que operamos. Contribuímos para o desenvolvimento do continente africano, porque continuamos a usar o poder do entretenimento para dar esperança, enriquecer vidas e unir as pessoas, especialmente durante estes tempos difíceis. É por isso que faz todo o sentido unirmo-nos a uma das maiores ONG’s africanas e apoiar este movimento de solidariedade que vai beneficiar mais de 49 países na região”.

Por sua vez, o CEO da Fundação One Africa Global, Paul Okoye, refere que: “Cada um de nós deve contribuir da melhor maneira possível para combater esta pandemia, mas juntos podemos fazer mais e melhor, e foi por isso, que organizámos este concerto de beneficência. Nós, na Fundação “One Africa Global” estamos unidos e trabalhamos todos os dias para proteger, preservar e empoderar o nosso continente”.

Os bens

Os fundos recolhidos durante o concerto serão utilizados para adquirir equipamento médico, kits de testagem da Covid-19, material de protecção individual e outros, que ajudem a minimizar a exposição dos profissionais de saúde ao vírus.

Fundação One Africa Global One Africa Global Foundation é uma organização não-governamental e sem fins lucrativos, cujo objectivo é o desenvolvimento social das comunidades carentes através de programas educacionais adaptados a cada comunidade, sistemas de saúde eficazes e empoderamento das comunidades, conta com o apoio financeiro e técnico de doadores internacionais, agências e governos.