Comissão de Supervisão do Namibe exige rigor nas obras do PIIM

A coordenadora da Comissão Técnica Provincial de Supervisão e Acompanhamento dos Projectos do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) da província do Namibe, Paula Contreiras, exigiu às empresas maior rigor e qualidade na feitura das obras.

A responsável fez este pronunciamento durante uma visita de constatação a obras em curso no município do Camucuio, tendo referido que os trabalhos de construção de qualidade duram mais tempo e ajudam no desenvolvimento das comunidades.

As empresas construtoras, ressaltou, devem se empenhar em realizar trabalhos qualificados, assim como cumprir os prazos exigidos nos contratos, de forma a servirem os interesses das comunidades.

No âmbito do PIIM, o município do Camucuio foi contemplado com 11 projectos dos sectores da Educação, Saúde, Construção Civil, Energia e Águas, entre outras áreas. Para tal conta com um orçamento de 1.326.834.333, 86 kwanzas.

O município do Camucuio possui mais de cinquenta mil habitantes, na sua maioria criadores de animais e pequenos camponeses.