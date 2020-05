Cubico dos Tuneza separado por alas: “Cada um na sua casa”

O episódio deste Domingo, 31 de Maio, às 21 horas, do “No Cubico dos Tuneza intitula-se “Cada um na sua casa”. Momô sente-se desrespeitado, sentindo- se recorrentemente desacreditado pela família, que goza das histórias que este conta sobre o seu passado.

Pelo meio, Mauro é o único que consegue estar do lado do tio Momô, apoiando-o incondicionalmente. Com isto, após uma nova onda de desentendimentos a família fica dividida: numa ala, a Bolinha e Adão; e, na outra, Momô e Mauro.

Um episódio para rir, mas também para reflectir. O tema remete-nos para um assunto que assola vários núcleos familiares, que apesar de coabitarem a mesma casa, não promovem a convivência sã.

O Cubico dos Tuneza é uma produção do ZAP Estúdios. É o programa televisivo de humor. Retrata o dia-a-dia uma típica família angolana, integrada por uma mãe vaidosa, que lidera o grupo das mamãs sofredoras; um pai, antigo combatente amigo de todos os generais do país, que passa a vida a reivindicar os seus 23 mil Kwanzas que nunca lhe foram pagos; um filho mais velho que sustenta toda a família; e um filho profissionalmente desocupado, que passa a maior parte do tempo nas redes sociais.

Integram o quarteto formado há mais de 20 anos, Cesalty Paulo “Tia Bolinha”, Costa Vilola “General Foge a Tempo – Momô”, Tigre Chieta “Mauro” e Orlando Kikuassa “Adão”.