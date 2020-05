Editorial: “Partibolso”

A palavra do título deste escrito não existe, mas poderia variar para “partcofre” ou outra qualquer. Voltamos às acusações velhas sobre pessoas que, supostamente, se aproveitam da actividade partidária para levar dinheiro ao seu bolso. Pessoas que embarcaram na vida política apenas para a satisfação pessoal e nada pelo povo.

No mês passado foram, outra vez, membros da FNLA a queixar-se do seu líder, falaram em pensões construídas, supostamente com o dinheiro do partido, etc.. Agora é o líder do PDP-ANA que é acusado de utilizar o dinheiro do partido para se estabelecer como pecuarista. Porque o dinheiro que os partidos recebem é do povo e lhes é dado em nome do povo, não fica bem que a PGR não reaja a tal tipo de acusações. Aliás, nestes casos, quando comprovados, as sanções deveriam ser muito severas.