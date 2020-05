Ex-militares recebem material de trabalho no Lubango

Cento e sete ex-militares beneficiaram, no Sábado, no município do Lubango, província da Huíla, de material profissional para trabalhos de serralharia, agricultura e carpintaria, meios entregues pelo administrador da região, Armando Vieira.

A actividade enquadrou-se no programa das festividades dos 97 anos da fundação da cidade do Lubango, que se assinala hoje, Domingo (31) e visou promover o autoemprego entre os ex-militares da circunscrição.

Em nome dos beneficiários, Marcos Lopes considerou oportuna a doação da Administração Municipal do Lubango, uma vez que os materiais recebidos podem ajudar os antigos militares a constituírem cooperativas ou empresas próprias e assim contribuírem no programa de combate à fome, à pobreza e ao desemprego.

Por sua vez, Armando Vieira disse a iniciativa faz parte de uma estratégia do Governo Provincial da Huíla que visa reduzir a fome e a pobreza entre a população mais vulnerável.

Reafirmou o compromisso da Administração Municipal do Lubango em continuar a apoiar as pessoas mais carenciadas com alimentação e outros bens essenciais para a sua subsistência.

A Administração Municipal do Lubango controla mais de três mil ex-militares. Com uma superfície territorial de três mil e 140 quadrados, Lubango tem uma população estimada em mais de 903 habitantes.