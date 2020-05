Goleador angolano pode rumar para Espanha

O atacante angolano, que evolui no Moreirense da Primeira Liga Portuguesa de futebol, Fábio Abreu, é dado como certo no Real Zaragoza de Espanha, segundo o site “eldesmarque.com”, que traz em destaque a imagem do atleta festejando um golo.

A formação europeia pretende os préstimos do atacante colombiano Luís Soares, actualmente ao serviço do Barcelona, mas com as negociações longe de terminar em “casamento”, o nome do goleador angolano (10 golos) surge entre as opções.

O Real Zaragoza, de olhos na Liga Santander, ocupa a segunda posição da LaLiga SmartBank (segunda divisão espanhola), com 55 pontos, menos um que o líder Cádiz, aguarda pela decisão da conclusão da competição, paralisada devido à Covid-19.

Fábio Abreu, com contrato com o clube português até 2022 e uma cláusula de rescisão de 5 milhões de euros, tem despertado interesse de várias agremiações. Além do Zaragoza, consta os também espanhóis do Getafe, Leganés e Eibar, o Nice (França) e o Ludogorets (Bulgária).

O atleta usa preferencialmente o pé direito e iniciou-se no futebol inglês, tendo representado as formações de Becup Borough FC (2010) e Mossley AFC (2011), transferindo-se em 2012 para o Marítimo de Portugal, no escalão de sub-19.

De 27 anos de idade, foi contratado pelo Moreirense em 2019 até 2022, sendo actualmente dos principais activos da formação lusa. Caso seja contratado pelo Real Zaragoza, disputará a titularidade com oito atacantes, num conjunto com três africanos, nomeadamente, os médios James Igbekeme (nigeriano de 24 anos), Jannick Buyla (Guiné Equatorial 21anos) e Jawad El Yamiq (Marrocos – 28 anos).

Com dois jogos ao serviço da selecção nacional, Fábio Abreu marcou um dos golos da vitória diante da Gâmbia, por 2-1, que apurou Angola à fase de grupos qualificativos ao mundial de 2022, no Qatar, em desafio disputado em 2019, no

estádio 11 de Novembro.