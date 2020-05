Kudurista Nagrelha rubrica acordo para fomento de emprego em municípios do país

Depois do show live, no Domingo passado, transmitido na TV Zimbo do grupo Media Nova, em que liderou audiências, e contou com apoio desta marca de bebidas, as partes reuniram-se com para analisar diversos projectos do artista, cuja finalidade é de ajudar a melhorar a vida das comunidades em que tem maior influência.

Por essa razão, Nagrelha pretende, com a ajuda da Luandina e de mãos dadas com a Sodiba detentora da marca, devolver ao povo todo o carinho que este lhe tem dado. Acções sociais e iniciativas para criar empregos, e fontes de rendimento nos municípios que têm fortes laços com o artista, são o principal objectivo desta parceria.

Nagrelha (ou Naná para os mais próximos) e a equipa da Luandina sabem que não podem mudar o mundo, mas estão conscientes de que juntos poderão fazer mais e melhor. Esta parceria vem selar as intenções de ambas as partes que se juntaram, em prol de um bem maior, porque se recusam a baixar os braços quando o país mais precisa de ajuda.

De salientar que a Luandina e o Nagrelha, com a presença dos Sambieventos e de Wezza (esposa e manager do artista) rubricaram o acordo que, mais do que uma parceria, é um compromisso de entre-ajuda entre as partes, como se pode ler num comunicado de imprensa a que OPAÍS teve acesso.

Nagrelha

Gelson Caio Mendes ou simplesmente “Nagrelha” é um dos mais populares e excêntricos músicos, do género kuduro. Faz parte do grupo os Lambas do Sambizanga, um dos conjuntos igualmente populares que integra Bruno King e Andeloy.

O grupo surgiu no início dos anos 2000, tendo encontrado a arena artística neste estilo bastante concorrido em que a disputa veio a ficar centralizada entre Nagrelha e Puto Prata o “Doutorado”, este à época baseado no distrito urbano do Rangel.

O grupo coleccionou vários sucessos que continuam a encher as pistas de dança e a conquistar muitos seguidores. Entre altos e baixos o agrupamento tem vivido várias intermitências, mas pelo que é dado a ver, voltou a estar unido e cada um cumpre a sua parte.