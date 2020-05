Multiperfil sob cerca sanitária, 84 casos de Covid-19 confirmados

Numa altura em que as autoridades sanitárias registaram mais três casos positivos de transmissão local, envolvendo dois cidadãos angolanos e um da Guiné- Conacri, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, revelou, na habitual actualização dos dados, ontem, que foi colocada uma cerca sanitária à Clínica Multiperfil.

“Ainda hoje [ontem] aplicamos o cordão sanitário à Clinica Multiperfil, tudo porque observamos que os casos naquela instituição sanitária começaram aumentar. Então, urgiu a necessidade de assim proceder”, revelou.

O governante esclareceu que dos três novos casos confirmados, dois foram descobertos no cordão sanitária da Clínica Multiperfil, sendo um cidadão do sexo masculino de 82 anos e uma cidadã de 43 anos de idade, ambos moradores no Talatona.

Por outro lado, disse que o terceiro caso é o de um cidadão da Guiné Conacri, de 35 anos de idade, morador no bairro Hoji e ya Henda, relacionado com o cordão sanitário dessa localidade que envolve o mediático “Caso 31”.

Com o surgimento dos três casos, o país passa a registar 84 doentes, dos quais houve quatro óbitos e 18 recuperados. 59 estão clinicamente activos. De todos os doentes que se encontram a ser assistidos em unidades de referência, um requer atenção especial, segundo informações prestadas por Franco Mufinda.

Por outro lado, disse que o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) não registou, nas últimas 24 horas, qualquer denúncia de violação de quarentena domiciliar. Entretanto, recebeu 39 chamadas e uma delas era uma denúncia de caso suspeito de Covid- 19. As restantes 38 foram pedidos de informação sobre o vírus.

“Os nossos laboratórios até a data têm um acumulado de pouco mais de 10 mil amostras colhidas, das quais 84 positivas, 9.504 negativas e o resto encontra-se em processamento”, disse.

Franco Mufinda disse ainda que se encontram em quarentena institucional em todo o país 1.048 pessoas, enquanto 12 receberam alta, sendo três na província de Luanda, cinco na Huíla, três no Cuando Cubango e uma no Zaire. No que tange a casos suspeitos investigados, até ontem foram 455 e os contactos sob vigilância registam 1.140 pessoas.

89 por cento dos infectados no país são assintomáticos

Entretanto, explicou que esta semana que epidemiologicamente é chamada de “semana 21”, e comparada com a semana passada, que foi designada por “semana 20”, houve aumento de casos.

“Estamos a falar por aí de 21 novos casos. Quando comparamos esta com a semana passada, que teve apenas, por aí, três casos, temos um aumento acima de 18 casos”, frisou Franco Mufinda.

O secretário de Estado para a Saúde Pública apela às pessoas a observarem cada vez mais as medidas de prevenção que e têm sido anunciadas todos os dias, como o uso da máscara e a lavagem com frequência das mãos. Entre as medidas básicas que podem ajudar para que se tenha a protecção consta ainda a observância do distanciamento físico.

Franco Mufinda disse que com o aumento de casos, o quadro também muda e, agora, 89 por cento dos infectados no país são assintomáticos.

Aparelhos de biologia-molecular e reagentes aumentam capacidade de testagem

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, fez saber que se prosseguiu com a distribuição de material de bio-segurança, medicamentos e outros materiais hospitalares a nível do país.

“Há também aumento da capacidade laboratorial com a chegada de aparelhos de biologiamolecular e respectivos reagentes e isso aumenta a capacidade de feitura de testes”, revelou. Por outro lado, revelou que ontem chegaram ao país mais 30 toneladas de materiais de biosegurança e equipamento hospitalar, uma aquisição do Governo angolano na China.

“Também estamos a aumentar cada vez mais a vigilância activa e passiva no seio da comunidade e nos centros sentinelas. Continuamos com as formações a todos os níveis e implementamos cada vez mais o sistema de vídeoconferência com as províncias e os centros de tratamento, para estar cada vez mais perto do que na verdade acontece”, contou.

No que concerne a actividades realizadas por províncias, disse que se destaca a entrega de material de bio-segurança nas províncias do Namibe e Huíla. Por outro lado, Benguela, Huambo e Lunda-Norte realizaram palestras de sensibilização e desinfecção de locais públicos.

De recordar que o novo Coronavírus (SARS-CoV), responsável pela pandemia da Covid-19, surgiu na China em Dezembro de 2019. O surto espalhou-se pelo mundo e já vitimou centenas de milhares de pessoas, tendo levado a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia global.