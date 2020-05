Recreativo do Songo aposta na massificação do andebol

O recém-eleito presidente do Recreativo do Songo do Uíge, Faustino Manuel, disse, à imprensa local, que vai procurar resgatar a mística do clube durante o ciclo olímpico 2020/2024.

Faustino Manuel garantiu também que a sua linha de força é conquistar o maior número de sócios, reabilitação das infraestruturas e a inclusão de novas modalidades, com destaque para o andebol e o basquetebol em ambos os sexos.

“Queremos mobilizar sócios para que o clube não possa ficar sempre a depender de pequenos apoios. Pedimos à Direcção Provincial do Desporto para melhorar as condições do campo de futebol que temos no município”, pediu.

Faustino Manuel cumpre o seu terceiro mandato consecutivo na direcção do Recreativo e Desportivo do Songo.