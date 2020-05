Trump diz que manifestantes encontrariam “cães cruéis” se cerca da Casa Branca rompesse

O presidente norte-americano, Donald Trump, usou a sua conta no Twitter, neste Sábado, para afirmar que manifestantes que protestavam contra a morte de um homem negro, depois de um policial branco ajoelhar sobre o seu pescoço teriam sido “recebidos com os cães mais cruéis e as armas mais ameaçadoras”, caso violassem a cerca da Casa Branca.

Numa série de postagens no Twitter, ele também pareceu apelar os seus apoiantes para se manifestarem do lado de fora da mansão executiva na noite de Sábado, dizendo: “Hoje à noite, eu entendo que é noite de Maga na Casa Branca ???” —Maga representa o slogan de Trump, “Make America Great Again”, que significa “Tornar a América novamente grande”.

A morte de um homem negro chamado George Floyd, na Segunda-feira, em Minneapolis, provocou manifestações, algumas delas violentas, em muitas cidades do país, incluindo o protesto ocorrido em Washington, na Sexta-feira.

A Casa Branca foi temporariamente encerrada, quando centenas de pessoas se reuniram a partir da tarde do outro lado da rua, na Lafayette Square.

Após a marcha, os manifestantes se reuniram, novamente, mais tarde e vídeos mostraram confrontos entre polícias e manifestantes, que se dispersaram no início da manhã de Sábado.

Trump elogiou os oficiais do Serviço Secreto dos EUA que guardavam a Casa Branca no momento do confronto e disse que eles estiveram “muito bem.

Eu estava lá dentro, assisti todos os movimentos e não poderia ter-me sentido mais seguro”.