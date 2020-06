Petro de Luanda renova com Wilson e Elber

A direcção do Petro de Luanda, encabeçada por Tomás Faria, renovou, no final da semana passada, os vínculos contratuais do central Wilson e do guarda-redes Elber, por duas temporadas, segundo o site do clube.

Assim, os jogadores supracitados vão representar as cores da equipa do Catetão às ordens de António Cosano até a época 2021/2022.

Aliás, durante o período do vínculo contratual, Wilson e Elber terão de trabalhar muito para ajudar a equipa a resgatar o título perdido em 2009.

No Girabola 2019/2020, anulado face à propagação do novo Coronavírus “Covid-19”, doença que está assolar o mundo, os tricolores lideravam o Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão e na segunda posição estava o seu arqui-rival, 1° de Agosto.

Por ordem da tabela classificativa, as duas equipas foram indicadas pela Federação Angolana de Futebol ((FAF) para representar o país nas eliminatórias de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Futebol, basquetebol, andebol, voleibol, ginástica, atletismo e hóquei em patins, são algumas modalidades que o clube movimenta.