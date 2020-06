Walter Ananás e Heavy C animam tarde de Domingo em show solidário

O projecto “Live no Kubico”, uma iniciativa da Televisão da Pública de Angola e do portal Platinaline, apresentou ontem, Domingo, 31, mais um concerto de cariz solidário, em que foram protagonistas os músicos Walter Ananás e Heavy C.

Os artistas que deram sim ao projecto, esmeraram-se em apresentar o melhor dos seus repertórios, além de apelarem continuamente aos telespectadores com mensagens de paz e de solidariedade com vista a acudir os mais necessitados.

Walter Ananás abriu as hostilidades, fazendo recurso a temas seus a solo e dos antigos agrupamentos de que foi líder, N’Sex Love e O2, tendo começado a viagem com “Soly”. Na intermitência com o outro companheiro que aguardava pelo seu sinal cantou outras tantas.

Entre elas, destaque para “Je Sui Lá”, “Check-check”, “Kifua Kiami”, “Mor” (Dá-me uma explicação”, “Mais um Domingo”, “Nady”, “Tímido”, “Solidão”, “Me desculpa”, “É bom” e “Kizombada”, na companhia dos seus três filhos, não deixando de parte os seus excêntricos toques de dança.

Por sua vez, Heavy C, agarrando a “bola” do seu lado, começou de forma suave e aos poucos foi acelerando o compasso, ao ritmo dos seus temas antigos e mais recentes. Assim, deu a ouvir, de forma animada e descontraída, no estilo R&B “Nossa primeira vez”.

Na sequência, cantou “Única”, “Amar é um dom”, “Não importa a idade”, “Pra quê”, “Porque que ainda ligas pra mim”, “Quando a mulher se cansa”, “Morro”, “Sem ti”, “Você sou eu”, “Minha mulher”, “Filme” e encerrou com o Semba “Homem casado”, sob acompanhamento da banda Mozangola.

Ajuda

Durante o concerto telespectadores em nome individual e alguns representando algumas empresas e até anónimos, foram acedendo ao apelo dos artistas e à medida em que se seguia, anunciavam-se as ajudas para compra de cestas básicas cujo valor mínimo é de cinco mil Kwanzas.

Os colaboradores do Banco de Comércio e Indústria (BCI) abraçaram a causa e em conjunto doaram, conforme anunciado pelo músico Walter Ananás, três milhões de Kwanzas para compra de cestas básicas que se vão destinar a lares de acolhimento e aos mais carenciados.

Embora não tivesse sido divulgado o total dos valores arrecadados, os músicos que protagonizaram o concerto (Walter Ananás e Heavy C) agradeceram a iniciativa e a todos que colaboraram a dar um pouco de si a quem mais precisa.

Próximo concerto

Entretanto, a onda de solidariedade prossegue e desta vez a canção evangélica através da palavra de Deus vai tomar conta do palco através da visualização na TPA e nas plataformas digitais do portal Platinaline com música Gospel.

Desse modo, quatro artistas deste género cristão entram em cena no próximo Domingo, 7 de Junho, a partir das 14 horas e 30 minutos, nomeadamente, a irmã Joly Makanda, Bambila, Glória Silva e Dodó Miranda, para mais um concerto com o mesmo objectivo.

De salientar que já passaram por essa iniciativa os músicos Matias Damásio, Yola Semedo, Puto Português, Edmázia Mayembe, Euclides da Lomba e Patrícia Faria.