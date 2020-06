19 crianças infectadas com Covid-19 no país

Ao fim de nove dias consecutivos de casos positivos, que chegaram a 23, o país “teve tréguas”, nas últimas 24 horas, não registando novos casos de Covid-19, mantendo os 86 confirmados, quatro óbitos e 18 recuperados.

Mantém também a cifra de 64 doentes activos, sendo que um destes requer atenção especial e os restantes estão clinicamente estáveis nas unidades sanitárias de referência. Entre eles estão duas crianças de um e dois meses de vida.

“Informamos que no leque de 86 infectados temos menores de 18 anos que são crianças, estimadas a 19 infectados, e fazemos tudo para podermos devolver a saúde a esses petizes”, garantiu. O secretário de Estado para a Saúde Pública aproveitou a efeméride para apelar aos pais no intuito de levarem os filhos, sobretudo os miúdos de cinco anos, a completar o calendário vacinal.

De realçar que dos infectados, 57 resultaram de casos de transmissão local e os demais são casos importados, envolvendo angolanos e estrangeiros.

Franco Mufinda, que falava na habitual actualização dos dados sobre a pandemia, revelou que 90 por cento dos pacientes infectados são assintomáticos, enquanto 10 % expressam a sintomatologia.

Entretanto, os casos suspeitos investigados chegam 456, enquanto os contactos sob vigilância são 1.155.

Sobre a quarentena institucional, Franco Mufinda fez saber que em todo o país estão a ser controladas 1.039 pessoas, das quais algumas, receberam alta médica nas últimas 24 horas. Trata-se de duas na província da Huíla, 21 no Cuanza-Norte, uma na Lunda- Norte e Zaire e quatro altas na província de Luanda.

O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) recebeu 40 chamadas, das quais uma denúncia de violação de cerca sanitária, caso suspeito e 39 foram pedidos de informação sobre a Covid-19.

Entre as actividades realizadas a nível das províncias, destacou as províncias do Bengo, Benguela, Cunene, Bié, Cuanza-Sul, Lunda-Norte e Huambo, em que pessoas foram sensibilizadas sobre a doença e métodos de prevenção. Abordou-se também o rastreio dos passageiros, a distribuição de água potável à população, a capacitação dos profissionais de saúde sobre a Covid-19 e também se realizou desinfecção de alguns locais.

Segundo o governante, continuam as formações no seio dos profissionais da saúde sobre a bio-segurança, gestão de casos, vigilância epidemiológica, bem como continuam a chegar de materiais de bio-segurança.

Cerca de 150 pacientes de hemodialise examinados contra a Covid-19

Os doentes que fazem o tratamento de hemodiálise na Clínica Multiperfil continuam a merecer o devido cuidado, mas com a definição do novo fluxo de atendimento, de acordo com Franco Mufinda.

Entretanto, disse que ontem, um pouco mais de 150 pacientes que dependem do serviço de hemodialise para viverem fizeram o exame de Covid-19 e todos eles foram negativos.

Informou ainda que se continua com os trabalhos de informação, educação e comunicação no seio da comunidade.

Por outro lado, recordou o Projecto Nascer Livre Para Brilhar, que visa o corte da transmissão vertical do VIH/SIDA da mãe para o filho. Anunciou que estão a trabalhar nesse âmbito. Trata-se da protecção de todos esses projetos que têm como finalidade a saúde da criança.

Mufinda disse que estão a olhar também a questão do seguimento nutricional.

O secretário de Estado reiterou o apelo ao uso da máscara, à lavagem das mãos, à observância do distanciamento social e ao acatamento das medidas contidas no decreto sobre o estado de calamidade pública.

De recordar que o novo Coronavírus (SARS-CoV), responsável pela pandemia da Covid-19, surgiu na China em Dezembro de 2019. O surto espalhou-se pelo mundo e já vitimou centenas de milhares de pessoas, tendo levado a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia global.