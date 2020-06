Antigos dirigentes desportivos e ex-praticantes preocupados com o futuro do futebol angolano

Nos últimos anos, o futebol angolano tem registado mais fracassos do que sucessos dentro e fora do continente africano.

Por esta razão, Angola está numa posição razoável no ranking da FIFA em relação às demais selecções, segundo a última actualização feita por aquele organismo.

Posto isto, os dirigentes e ex-praticantes pedem que haja mais investimento do governo angolano em vários domínios.

Assim, se esta medida não for materializada não só o futebol, mas o desporto angolano em si cairá no abismo.

O antigo presidente do Comité Olímpico Angolano (COA), Rogério Silva, disse que é urgente haver uma reforma no desporto angolano.

O então dirigente desportivo adiantou que para além do andebol e outras modalidades de sala, o futebol está numa posição sofrível.

Rogério Silva fez saber que o futebol está em queda livre e é necessário haver mais formação e aposta no que se quer com o desporto.

Por sua vez, o antigo craque da Selecção Nacional, Paulo Alves “Paulão”, adiantou que é importante haver uma correcção na forma como se está a gerir o desporto.

Paulão, que brilhou no 1º de Maio de Benguela, referiu que a aposta na formação e nos técnicos vai melhorar a qualidade do futebol e de outras modalidades.

Na mesma senda, o treinador adjunto do Petro de Luanda e ex-avançado da Selecção Nacional, Flávio Amado, também defende a formação e a organização para se constatar melhorias no futebol e no desporto em geral.

Para o antigo craque do Petro de Luanda, há uma série de questões que devem acompanhar o futebol angolano, aliás os tempos são outros.

No futebol africano, Flávio Amado é um nome a ter em conta, aliás, até agora é muito elogiado no Egipto, país onde durante anos vestiu a camisola do Al Haly.

Com as cores daquele emblema conquistou vários títulos, colocando em caixa alta a Liga dos Clubes Campeões Africanos.