Editorial: Mensagem com sentido

João Lourenço emitiu ontem uma mensagem por ocasião do Dia da Mundial Criança, o que é normal num país onde a data até já foi feriado nacional. É também normal tendo em conta este momento especial por que passam as crianças e as suas famílias.

Lourenço não se esqueceu de referir que as crianças estão fora da escola, que não podem brincar com os seus amigos e parentes. Mas chamou a atenção, também, para os efeitos da Covid-19, dizendo que as crianças poderão ficar com traumas desta fase. É muito bom que o Presidente se tenha referido a este aspecto, porque o seu Governo deve preparar-se para lidar com as consequência e sobretudo fazer para evitar as más, mas também os pais devem ouvir o que disse Lourenço e procurar eles próprios, em casa, tudo fazer para minimizar ao máximo, ou mesmo evitar, o impacto negativo da Covid-19 nas crianças