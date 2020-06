Fox Movies exibe série de comédia “Jerry Lewis” nos primeiros seis dias de Junho

Na FOX Movies, o mês de Junho começa com uma semana de ir às lágrimas. Desde ontem, dia 1 até ao dia 6 de Junho, vão ser emitidos 11 filmes do eterno “rei da comédia”, Jerry Lewis. Fazem parte deste especial as estreias dos filmes ‘Jerry Ama-Seca’, ‘Jerry no Japão’, ‘Cinderelo dos Pés Grandes’, ‘O Homem das Mulheres’, ‘Um Namorado com Sorte’, ‘As Noites Loucas do Dr. Jerryll’, ‘Jerry 8¾’, ‘Jerry, Enfermeiro sem Diploma’, ‘Boeing Boeing’ e ‘Jerry e os Seis Tios’ e a emissão de ‘Onde Fica a Guerra?’.

”As noites loucas do Dr. Jerryll” Dr. Julius Kelp (Jerry Lewis) é um professor de química desajeitado e pitosga, que é ignorado pelas mulheres e ridicularizado pelos alunos e pelos outros professores. Tudo isso muda no dia que inventa uma poção mágica que pode transformá-lo num sofisticado e irresistível Romeo: um galã vaidoso e confiante a quem chamam “Buddy Love”.

Este filme estreia Quarta-feira, dia 3 de Junho, às 22h40.

”JERRY 8¾”

Quando um comediante de sucesso morre, a sua equipa de produção decide imediatamente “fabricar” um substituto. Para isso, escolhem como candidato a mais inocente e manipulável pessoa que encontram, o desastrado paquete de hotel, Stanley Belt (Jerry Lewis). Esta película estreia Quinta-feira, dia 4 de Junho, às 21h15.

“Jerry, enfermeiro sem diploma”

O pobre Jerome Littlefield (Jerry Lewis) quer ser médico, mas esta não é a escolha mais indicada de carreira quando se é tão sensível como ele. Então, decide começar a trabalhar como assistente num hospital, uma decisão que vai deixar todos os pacientes com o coração mais acelerado. A estreia acontece Quinta-feira, dia 4 de Junho, às 22h50.

“Jerry e os seis tios”

Uma criança, Donna Peyton (Donna Butterworth), filha de um milionário recentemente falecido e, consequentemente, sua herdeira, tem que escolher um tutor entre os seis tios que lhe restam para gerir a sua herança de 30 milhões de dólares. Jerry Lewis interpreta o papel de todos os seus tios, sendo que as suas intenções não são as melhores, querendo eliminar Willard. Dia 5 de Junho, às 21h15.

“Boeing Boeing”

Bernard Lawrence (Tony Curtis) é um jornalista americano que vive em Paris e que elaborou um esquema no qual mantém como noivas, ao mesmo tempo, três hospedeiras de bordo: Jacqueline Grieux (Dany Saval), Lise Bruner (Christiane Schmidtmer) e Vicky Hawkins (Suzanna Leigh). Este filme estreia Sexta-feira, dia 5 de Junho, às 22h50.

“Onde fica a guerra?”

Brendan Byers III (Jerry Lewis), o homem mais rico do mundo, é chamado para o exército para lutar na Segunda Guerra Mundial, mas é considerado fisicamente inapto.

Furioso com a rejeição, Byers conhece Sid Hackle (Jan Murray), Peter Bland (Steve Franken) e Terry Love (Dack Rambo), três outros rejeitados, com motivos de sobra para quererem fugir do país. Dia 6 de Junho, às 21h15.