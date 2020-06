Grupo de oito elementos viola menina de 17 anos

Os três cidadãos detidos fazem parte de um grupo de oito elementos que, por volta das 20 horas, do dia 31 de Maio, no bairro Serrador ll , surpreenderam a vítima, funcionária da Pumangol, quando pretendia regressar para a sua residência, com uma arma de fogo.

Não tendo como reagir, a vítima obedeceu às ameaças de arma de fogo, foi levada para uma escola do bairro onde a abusaram sexualmente e, no final, introduziram-lhe objectos contundentes no órgão genital (pau, tesoura e lâmina).

A vítima foi socorrida e está sob cuidados médicos, em recuperação, no hospital municipal. Três dos oito executores desta acção foram detidos e encaminhados ao Serviço de Investigação Criminal (SIC) para os devidos procedimentos, enquanto diligências continuam para a detenção dos demais, ainda em fuga.