O antigo base dos New York Knicks e campeão da NBA pelos Cleveland Cavaliers JR Smith foi gravado, em vídeo divulgado pela TMZ, a espancar um homem durante um protesto pela morte de George Floyd fruto de violência policial.

Agora sem clube, Smith assegurou que a agressão nada teve a ver com problemas raciais, mas sim porque (…) lhe partiu parte do carro. “Ele não sabia de quem era a janela que ele partiu e levou uma sova. Persegui-o e espanquei-o. Isto não é crime de ódio. Não tenho nenhum problema com ninguém que não tenha nenhum problema comigo. É um problema com o sistema”, assegurou, em vídeo partilhado horas depois do incidente.