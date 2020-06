Poesia lusófona dedicada a Macau lançada em livro

No próximo dia 24 de Junho, a editora Ipsis Verbis, em co-organização com a Casa de Portugal, em Macau, apresentará o livro “Rio das Pérolas”, uma colectânea de poesia lusófona contemporânea. O “Plataforma” é o parceiro media que aceitou agarrar esta nova edição literária.

A obra, que revela poemas de 24 autores, foi coordenada pelo poeta português, e também autor, António MR Martins e tem o prefácio da professora Ana Paula Dias.

A ilustração da capa ficou a cargo do artista local Eric Fok.

Ana Paula Dias escreve no seu prefácio que “do conjunto de poemas coligidos nesta antologia ressalta ainda que muitas vezes essa pulsão para a escrita constitui um processo de (re)descoberta do ‘eu’”.

O livro reúne poetas oriundos dos diversos quadrantes lusófonos desde Macau até ao Brasil, passando por África e Portugal. Ana Cristina Alves, António Bondoso, António Correia, António Duarte MilHomens, António Graça de Abreu, António José Queiroz, António MR Martins, Carlos Morais José, Deusa d’Africa, Dora Nunes Gago, Fernanda Dias, Fernando Sales Lopes, Francisco Conduto de Pina, Gisela Casimiro, Gisele Wolkoff, Gonçalo Lobo Pinheiro, Henrique Levy, Hirondina Joshua, João Morgado, José Drummond, José Luís Outono, Natalia Borges Polesso, Sara F. Costa e Sellma Luanny são os autores que escreveram para o “Rio das Pérolas”.

“‘Rio das Pérolas’ é a ampla libertação das palavras e dos autores que as colocam em forma de serem lidas, numa reunião inspirada com sentido que abraça a escrita poética em todos os seus patamares”, pode ler-se na nota introdutória do livro escrita por António MR Martins.

Para o poeta, “o Rio das Pérolas tem um significado emblemático e um valor enorme – águas que encerram sentidos a oriente e englobam inúmeras histórias de milhões de pessoas, entre o imaginário e a realidade, muitas vezes míticas”.

Semanalmente, até ao dia do lançamento da obra, o Plataforma publicará vídeos e excertos de alguns dos poemas que farão parte do livro “Rio das Pérolas”, com depoimentos e outras informações referentes aos autores.