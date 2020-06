Arqueologia prova que Bíblia estava correcta sobre Sansão, diz académico

A Bíblia é encarada por uns como um relato histórico do povo de Deus e da vida e morte de Jesus Cristo, por outros apenas como um conjunto de mitos. No entanto, algumas evidências científicas poderiam corroborar as histórias bíblicas.

Tom Meyer, professor do Colégio Bíblico e Escola de Pós-Graduação Shasta no Estado de Califórnia, EUA, revelou três descobertas da antiguidade que ele afirma “nos ajudam a medir a exactidão histórica do homem bíblico Sansão”. Segundo o Antigo Testamento, Sansão era um guerreiro israelita, cuja enorme força estava nos seus cabelos compridos.

Uma das histórias diz que Sansão encontrou um leão e o despedaçou com as próprias mãos, o que é exactamente o que os cientistas viram retratado num pequeno selo de pedra descoberto em 2012. O selo, do século 12 a.C., retrata um homem forte desarmado contra um leão.

“O pequeno selo, de apenas 15 milímetros de diâmetro, foi encontrado na cidade de Beth-shemesh, Israel, próxima da que é descrita na Bíblia como a cidade natal de Sansão, Zorah, e a uma curta caminhada de Timnath, o lugar onde Sansão matou o leão”, disse Meyer, segundo o jornal Daily Express.

Outras histórias

Segundo outra história, Sansão perdeu o cabelo e se tornou prisioneiro dos filisteus, inimigos de Israel. Durante um festival para celebrar a sua vitória, os governantes filisteus ordenaram a Sansão que os entretivesse. A celebração ocorria no telhado plano do templo, que era sustentado por pilares de cedro.

“Balançando furiosamente para frente e para trás os pilares de cedro que sustentavam o telhado, Sansão quebrou os pilares e o telhado ruiu, matando Sansão e todos os filisteus presentes”, disse o acadêmico.

As escavações arqueológicas de 1971-1974 em Tel Qasile, a norte de Tel Aviv, Israel, desenterraram um templo do século XII a.C. que poderia ter sido o próprio templo onde Sansão morreu.

No entanto, Meyer, que é referido como o Homem da Memória Bíblica pela sua extraordinária capacidade de recitar mais de 20 livros bíblicos, esclareceu que ainda é incerto se o templo em Tel Quasile foi o que Sansão derrubou, pois “cada templo filisteu escavado em Israel tem um plano arquitetônico semelhante”.

A terceira descoberta é uma sinagoga do século V d.C., encontrada em 2011 na cidade de Hukkok.

O seu piso em mosaico retrata duas cenas da vida de Sansão.

“A primeira é o relato de Sansão a pegar 300 raposas, amarrando as caudas com uma corda e depois amarrando tochas acesas às cordas, soltando-as para destruir toda a colheita primaveril dos filisteus. O outro mosaico retrata Sansão a carregar as portas de Gaza para uma colina perto da cidade bíblica de Hebron”, explicou Tom Meyer.