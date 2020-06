Detido cidadão por fazer táxi com ambulância do INEMA

No dia em que foi detido, o motorista do INEMA saiu com a viatura com o protesto de a mandar lavar numa das estações de serviço da cidade, tendo sido encontrado no troço que liga Mbanza Kongo e comuna de Madimba a fazer de táxi, com quatro passageiras a bordo.

Em declarações à Angop, fontes do Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Mbanza Kongo, afirmaram que as passageiras se disfarçavam de enfermeiras. No momento da detenção, as quatro foram encontradas com batas descartáveis disponibilizadas pelo acusado para tentar ludibriar as autoridades policiais estacionadas ao longo da estrada nacional 120, que liga Mbanza Kongo e a comuna de Madimba.

À imprensa, o responsável do INEMA na região, Manuel Jorge, confirmou a detenção do seu colega graças a uma denúncia anónima.

“Através de uma denúncia, fomos comunicados que havia uma ambulância do INEMA no troço rodoviário Mbanza Kongo/Madimba, quando na verdade só sabíamos que o motorista saiu para mandar lavar a viatura numa das estações da cidade”, explicou a fonte.

O INEMA no Zaire está implantado apenas na cidade de Mbanza Kongo, onde detém cinco ambulâncias, das quais duas avariadas.

A instituição funciona com 12 técnicos, entre médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar.