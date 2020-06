Expo-Dubai adiada para 2021

Assim, o comitê Executivo da Expo Dubai 2020, após cinco reuniões (vídeo-conferência) com comissários aonde esta questão foi abordada com a participação de vários países, incluindo Angola, e chegou-se à decisão de adiar o evento para 2021.

Em espírito de solidariedade e união, a Organização Expo-2020 Dubai, acredita que o adiamento da actividade será mais oportuno, permitindo a participação de todos os países. Por esse motivo, o Governo do Emirates Árabe Unidos solicitou ao Bureau Internacional de Expositores (BIE) e a alteração da data de abertura da Expo 2020 Dubai, tendo esta organização submetido a proposta à assembleia Geral do BIE de acordo com os regulamentos internos, sendo aprovada pela maioria dos seus membros .

Em cumprimento da votação aprovada pela Assembleia Geral do BIE foi estabelecido o novo período para a realização da Expo Dubai com data do início a 1 de Outubro de 2021 e término em Março de 2022, lembrando que a mudança da data não significa o cancelamento de projecto já iniciado.