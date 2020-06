Exposição de René Tavares em catálogo digital

Em virtude das limitações impostas pela pandemia do coronavírus e do encerramento temporário da exposição de René Tavares, o Banco Económico e a This is Not a White Cube decidiram disponibilizar digitalmente um catálogo, onde é possível conhecer a obra do artista santomense.

O catálogo, que estará disponível para consulta no site do Banco Económico (https://bancoeconomico.ao/pt/geral/rene-tavares/) e também nas suas redes sociais, analisa, expõe e aprofunda os temas tratados em “Migrações e Coisas, Retalhos de uma História Só”.

Este trabalho integra cerca de 40 obras produzidas entre 2012 e 2020, muitas das quais inéditas, e apresenta, através de dois núcleos distintos, uma variedade significativa de meios que vão da pintura ao desenho, passando pela fotografia e pela instalação. Separadas por séries – “Tchiloli Unlimited”, “Tchiloli Family”, “Thinking About Africa’s Future”, “New Colony of White African and Black European” e “Unknown Portraits – Ritual to Forget Enemies”, nestas obras o artista explora os temas da migração e do património que tem sido, ao longo dos anos, um motor consistente de inovação e criatividade na sua produção artística.

O artista

Formado na Escola de Belas Artes de Dakar, no Senegal, ganhou em 2008/09 uma bolsa na École de Beaux Arts de Rennes (França), para desenvolver as suas pesquisas plásticas em Rennes (França).

Integrou, paralelamente, o curso de fotografia do projecto ARC/Rennes e frequentou, em 2011, o Mestrado em Ciências de Arte e do Património na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.

Já expôs em São Tomé, Lisboa, Paris, Bruxelas, Amsterdão, Luanda, Joanesburgo e Nova Iorque e na China. Participou em 2008 na exposição colectiva “Africa Now”, em Washington, organizada pelo Banco Mundial, e em 2015 integrou a exposição internacional Lumières d’Afrique, no Palais Chaillot, Paris-França.

Mais recentemente foi nomeado para o “AFRICA’S MOST INFLUENTIAL NEW ARTISTIC TALENT | FNB, Joburg Art Fair 2018. Actualmente vive e trabalha entre São Tomé e Lisboa e a sua obra é representada pela galeria This is Not a White Cube.