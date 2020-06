Jornalista da Sputnik atingida por balas de borracha da Polícia no protesto perto da Casa Branca

Jornalista da Sputnik, em Washington, Nicole Roussell afirmou que levou vários tiros da Polícia dos EUA, mesmo tendo repetido inúmeras vezes que era da imprensa, enquanto cobria os eventos dos protestos relacionados à morte de George Floyd.

“Eu estava na Casa Branca de noite, a cobrir os protestos em curso, quando vários tipos da Polícia começaram a atirar contra os manifestantes. Eu corri para perto para filmar o que estava acontecer e a Polícia começou a disparar o que acredito ter sido uma combinação de granadas de atordoamento e balas de borracha. Eles [polícias] estavam também a atirar gás lacrimogêneo contra as pessoas, fazendo com que todo o mundo tossisse”, detalhou Roussell.

Quando Roussell disse aos polícias que era jornalista, acabou por receber uma granada de atordoamento, que causou “três marcas muito dolorosas” na coxa e na cintura.

Além disso, quando a jornalista da Sputnik estava a filmar os manifestantes a “serem pulverizados com spray nos olhos”, ela foi atingida por uma bala de borracha na panturrilha.

“O ferimento ficou roxo imediatamente, depois inchou e começou a sangrar. Um agente policial com equipamento anti-motim me empurrou no chão, passando por cima de mim, e só me levantei quando um dos manifestantes me ajudou, advertindo para que eu levantasse rapidamente”, acrescentou.

A jornalista da Sputnik ressaltou que não só tinha dito à Polícia que era da imprensa, como também tinha um crachá de imprensa.

“Repetidas vezes, antes de ser atingida, disse ser da imprensa. Estava com o meu crachá no pescoço. Outros veículos de imprensa também foram submetidos ao mesmo tratamento, assim como os manifestantes”, concluiu.

Os protestos generalizados motivados pela morte de George Floyd, um afro-americano de Minneapolis, morto por um polícia branco enquanto estava a ser detido, começaram na semana passada.

Algumas das manifestações se transformaram em tumultos, com participantes a incendiar carros e prédios, saquear lojas e lutando violentamente com os polícias.

A Polícia usou gás lacrimogêneo, balas de borracha, escudos e cassetetes contra manifestantes agressivos. Em várias regiões, foi imposto o toque de recolher, tendo o Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciado a mobilização de militares e autoridades civis para impedir os saques e tumultos.