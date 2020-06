Novo governador do Uíge promete trabalho na continuidade

O novo governador do Uíge, Sérgio Luther Rescova, prometeu, ontem (Terceira-feira) continuar com o programa de governação da província, melhorando as condições de vida das populações.

Falando no acto da sua apresentação pelo ministro da Administração do Território, Marcy Cláudio Lopes, o governante disse ter aceite a confiança dada pelo Presidente João Lourenço e prometeu continuar o que já foi bem feito pelo governador cessante, Pinda Simão.

Desta forma, disse, inspirado pela forma aberta como Titular do Poder Executiva faz governação participativa, com abertura democrática e o primado da lei, está convicto de que tal modelo facilitará a sua actuação.

O novo governador do Uíge solicitou o apoio de todos para o êxito do mandato, tendo afirmado que “juntos podemos abrir uma página de referência na história da província, onde podemos fazer mais do que falar e criticar, pois precisa-se mais é de acção”, sustentou.

No seu entender, o ideal é trabalhar com dedicação, patriotismo e empenho, sem fazer promessas, tendo reiterado o compromisso de buscar mais recursos financeiros internos para potenciar a agricultura familiar e outos ramos, para facilitar o desenvolvimento da região.

Sérgio Luther Rescova, que elogiou a governação de Pinda Simão, apelou para a continuidade das medidas de prevenção da Covid-19 em todos os municípios, dada a longa fronteira com a RDCongo, tendo referido que “o povo espera pelo nosso trabalho e unidos venceremos”, realçou.

Na ocasião, Pinda Simão, apresentou os feitos dos dois anos e sete meses, destacando acções positivas na Saúde, Educação, Energia e Águas, Justiça, Desportos e outros sectores, sendo o grande desafio actual a recuperação das estradas, para facilitar o desenvolvimento económico e a vida social no meio rural, sobretudo, atendendo a crise financeira e a Covid-19.

Já o ministro da Administração do Território, Marcy Lopes, exortou para a colaboração e cooperação entre todos os quadros da província do Uíge para se atingir os objectivos desejados, contando com os ensinamentos, experiência e conselhos do governador cessante, referiu.