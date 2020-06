CATOCA: Mais de 300 trabalhadores beneficiam de cursos online

De forma faseada, mais de 300 trabalhadores da Sociedade Mineira de Catoca participarão de formações online, com recurso às plataformas tecnológicas Zoom, Skype, Webinar e Link. Durante os próximos dois meses serão ministrados 21 cursos, que poderão aumentar após este período.

A Sociedade Mineira de Catoca promove desde 25 de Maio, 21 cursos online, onde vão participar mais de 300 trabalhadores de diferentes áreas, um engajamento que está a ser feito com recurso às plataformas tecnológicas Zoom, Skype, Webinar e Link, face as medidas preventivas da Covid-19.

Estes cursos são reservados aos trabalhadores dispensados para cumprirem o isolamento social nas suas residências, no quadro da redução de pessoal, bem como, enquanto forma de protecção das pessoas de risco. Neste sentido, a selecção foi feita tendo em consideração a natureza do curso, bem como o escopo de actuação do trabalhador dentro da organização, segundo Zacarias Samba, chefe de Sector da Academia.

Segundo Zacarias Samba, os cursos terão duração de oito horas, repartidas entre 3 e 4 dias, e são parte do investimento da empresa, que visa a capacitação profissional, dotando os trabalhadores de competências necessárias para aumentarem os seus índices de rentabilidade, qualidade e crescimento.

O responsável referiu ainda que esta acção formativa enquadra-se no investimento constante no capital humano da empresa, com vista a tornar os trabalhadores de Catoca cada vez mais preparados para os desafios do presente e do futuro, através da melhoria das competências transversais.

Cursos:

Trata-se de “Medição e Gestão Orçamental”, “Fiscalização de Obras”, “Avaliador de Diamantes em Bruto”, “Segurança Alimentar em Tempos da Covid-19”, “Assertividade e Ética no Trabalho”, “Superação Financeira”, “Técnicas de Optimização de Reuniões”, “Negociações e Gestão de Diamantes em Bruto” e “Comunicação Institucional”.

Configuram ainda o leque programático e formativo, o “Poder das Ferramentas Virtuais na Empresa”, “Distribuição de Tarefas em Tempo de Crise”, “Mudança Organizacional em Tempos de Crise”, “Gestão de Serviços Gerais”, “Trabalho Remoto”, “Gestão de Equipa em Tempos de Crise”, “Posicionamento da Liderança Diante da Crise”, “Gestão Ágil de Projectos” e “Inovação”.