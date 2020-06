CEEAC analisa estratégia contra Covid-19

O certame, que teve início hoje, analisou a situação política e de segurança na República Centro Africana (RCA), com base no relatório do Secretário-Geral da CEEAC, elaborado pelo Mecanismo de Alerta Rápida da África Central (MARAC).

A sessão, também por videoconferência, contou com a participação do ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António, e foram abordados, entre outros assuntos, a pré-selecção dos membros da Comissão da CEEAC.

De acordo com o informe a que a Angop teve acesso, foi igualmente abordado o processo de pré-eleição, que visa preencher os cargos de presidente da Comissão, função para a qual a República de Angola concorre com o embaixador Gilberto da Piedade Veríssimo, actual secretário executivo adjunto para os Assuntos Políticos da Comissão do Golfo da Guiné, e um de vice-presidente.

Existem ainda cinco vagas para comissários por preencher, designadamente para os Assuntos Políticos, Paz e Segurança, Mercado Comum, Assuntos Económicos Monetários e Financeiros, Ambiente, Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural, Promoção do Género, Desenvolvimento Humano e Social, e Ordenamento do Território e Infra-estruturas.

No encontro de ontem, segundo o documento, foi analisada a nota de informação elaborada pelo secretariado da CEEAC sobre as modalidades de organização da próxima Sessão da Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CEEAC.

Integram também a delegação angolana a secretária de Estado para as Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, e altos funcionários dos departamentos ministeriais convidados.

A CEEAC foi criada em Libreville, Gabão, em Outubro de 1983 e agrega Angola, Camarões, Burundi, Tchade, Gabão, Guiné-Equatorial, República Centro Africana, República Democrática do Congo (RDC), República do Congo, Ruanda e São Tomé e Príncipe.