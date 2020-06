Comarcas de Benguela e do Lobito têm novos titulares

Trata-se de Carlos Santos e Joaquim Panzo, respectivamente, que esperam dar o seu melhor na defesa da legalidade.

Falando à imprensa no final do acto, o novo sub-procurador-geral da República titular da província e da comarca de Benguela, Carlos Santos, prometeu trabalhar no sentido de garantir celeridade nos actos processuais.

“Vou ainda conhecer os dossiers e posteriormente poderei me pronunciar sobre os vários processos, porque a missão da PGR é fiscalizar”, adiantou.

Já o novo sub-procurador-geral da República titular da comarca do Lobito, Joaquim Panzo, disse que vai dar sequência ao trabalho que encontrar e colaborar com todas as instituições que trabalham para a realização da justiça, bem como com a população do Lobito.

“Sem a população do Lobito, nós não vamos poder levar avante o nosso trabalho. É necessário que haja espírito de denúncia para resolver os problemas que venham a ocorrer”, enfatizou.

O delegado do Minint em Benguela, Aristófanes do Santos, considerou excelente a relação existente entre as duas instituições, pois, o Ministério Público é o fiscal da actividade policial e a Polícia, do ponto de vista operacional, tem a responsabilidade de garantir a ordem e a segurança interna.

Carlos Santos substitui Herculano Chilanda como sub-procurador-geral da República titular da província de Benguela.