Nossa Seguros cresce 98% em 2019

Segundo o gestor que falava em entrevista a OPAÍS a propósito da apresentação do relatório de contas de 2019, a seguradora tem registado ao longo dos últimos anos índices de crescimento acima da média quer ao nível dos prémios e de resultados líquidos quer da rentabilidade, o que a coloca numa situação financeira sólida.

Referiu que, no que diz respeito à margem de solvência por exemplo, cresceu 203%, ligeiramente acima do dobro requerido por lei, factor que contribuiu igualmente para a solidez da seguradora.

Enquanto isso, o volume de negócios da seguradora situou-se em 19 mil milhões e os prémios brutos emitidos pela companhia registaram um aumento de 61%.

Por outro lado, a seguradora teve um forte crescimento nos ramos de seguro de doenças, acidentes de trabalho, outros danos em coisas, responsabilidade civil, transportes e vida, tendo avançado que o crescimento no ramo de doenças deveu-se, além do aumento de carteira, ao ajustamento de tarifa.

Já no ramo de acidentes de trabalho, o crescimento reflecte, igualmente, a entrada de novos contratos e actualizações da massa salarial de algumas empresas.

No seguro de outros danos e coisas o crescimento foi suportado pela entrada de novos contratos e actualização de capitais por parte de alguns clientes. “No geral, todos os ramos obtiveram um crescimento”, disse.

Alexandre Carreira disse, igualmente, que a dinamização da Nossa Seguros no canal banca- seguros também influenciou no crescimento significativo no ramo vida. E nos transportes destaca- se o ajustamento dos capitais ao nível do co-seguro do aéreo.

Referiu que, a sustentabilidade do negócio a longo prazo, face às vulnerabilidades do mercado a que o sector segurador se encontra exposto, tem sido uma das principais preocupações da nova comissão executiva da empresa.

Assim sendo, em Maio de 2020, os accionistas aprovaram um aumento de capital por incorporação de reservas, para fazer face aos investimentos necessários ao desenvolvimento do negócio, demonstrando a confiança que depositam na capacidade da empresa no que tange à obtenção de bons resultados no futuro.

Em 2019, a Nossa Seguros foi novamente objecto de uma avaliação pela Fitch Ratings, tendo o seu rating continuado ao nível do Estado o que contribuiu para reforçar a sua credibilidade junto de clientes e parceiros.

A empresa conta com 25 agências espalhadas por todo o país, com excepção da província do Cuando Cubango.

A Nossa Seguros encerrou o ano de 2019 com um reforço da sua posição de mercado segurador em termos de receita, atingindo uma quota de mercado de 10%, mantendo-se no grupo das quatro maiores seguradoras do mercado angolano.

Sobre a Nossa Seguros

A NOSSA Seguros é uma instituição financeira não bancária, sujeita à supervisão da ARSEG – Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, entidade reguladora da actividade das seguradoras e responsável pela criação das normas que orientam a sua conduta de mercado, as garantias financeiras e os critérios de solvência.

Pertencente ao Grupo Financeiro BAI-Banco Angolano de Investimentos, por essa razão, além da supervisão da ARSEG, são-lhe impostos requisitos que derivam de obrigações do BAI, por força dos Avisos do Banco Nacional de Angola, nomeadamente ao nível da governação corporativa e do controlo interno.

Entre outros, a Nossa Seguro conta com o seguro automóvel, acidentes pessoais, incêndios, multi-risco Indústria, viagem, engenharia, acidentes de trabalho, mercadorias transportadas, multi-risco estabelecimento, seguro de saúde, fundos de pensões, multi-risco habitação, vida individual e embarcações de recreio.

Recorde-se que no final de 2019 existiam em Angola 28 seguradoras, todas elas licenciadas pela ARSEG. A produção das cinco maiores seguradoras angolanas representa 77% do universo de 16 seguradoras do total de 28 no mercado.

Os números da Nossa Seguros em 2019

Activo líquido Kz. 36 597 967

Resultado antes de impostos Kz. 5 562 336

Resultado líquido Kz 4 100 176

Retorno de capitais próprios 58%

Rácio de sinistralidade 28%

Rácio combinado 61%

Cobertura das provisões técnicas 221%

Margem de solvência 203%

Número de agências 25

Número de colaboradores 143