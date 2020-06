OMS deve retomar ensaio clínico com hidroxicloroquina na luta contra Covid-19

A Organização Mundial da Saúde deve retomar o seu ensaio clínico com a hidroxicloroquina para uso potencial contra o novo coronavírus disse, nesta Quarta-feira, o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, depois que os testes foram suspensos devido a preocupações com a saúde dos pacientes.

A OMS havia interrompido o seu amplo estudo do medicamento usado para tratar malária contra a Covid-19 devido a temores de que aumentasse as taxas de mortalidade e os batimentos cardíacos irregulares em pacientes.

Mas Tedros disse, em entrevista online aos jornalistas, que os especialistas da OMS recomendaram a continuação de todos os ensaios clínicos de medicamentos contra o novo coronavírus, incluindo com a hidroxicloroquina —que tem o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como grande defensor.

No Brasil, o presidente Jair Bolsonarp também defende o uso da cloroquina e o Ministério da Saúde passou a recomendar a utilização do medicamento desde os sintomas iniciais da Covid-19, por pressão do presidente.

As autoridades da OMS também disseram na entrevista estarem especialmente preocupadas com surtos na América Latina e no Haiti, um dos países mais pobres do mundo, onde as infecções estão a espalhar-se rapidamente.

O coronavírus já infectou quase 3 milhões de pessoas nas Américas.