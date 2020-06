APF Lunda-Norte elege amanhã novo presidente para o ciclo olímpico 2020/2024

O único candidato às eleições na Associação Provincial de Futebol da Lunda-Norte (APF), visando o ciclo olímpico 2020/2024, Ernesto Lutina, será eleito amanhã, no auditório do Centro da Comunicação Social no Dundo, às 9:00.

De acordo com a organização do pleito, terão direito a voto os clubes que realizaram assembleias e, consequentemente, a renovação de mandatos dos seus órgãos sociais.

A fonte garantiu que estão criadas as condições para que o certame decorra sem sobressaltos e à luz das normas exigidas por lei.

FC do Chitato, Clube Académico do Sachindogo, Anjos do Kamaquenzo, Estufa City FC e Sagrada Esperança são as equipas que vão escolher o novo presidente da APF Lunda-Norte.

Este último vai representar o país na Taça Confederação Africana, vulgo Taça Nelson Mandela, são as equipas que têm de eleger o novo presidente da APF daquela província.

A comissão eleitoral é presidida por Cláudio Zeca, Joaquim Pascoal, vice-presidente, e Domingos Lázaro, secretário.

O presidente cessante da Associação Provincial de Futebol, Lourenço Muvuma, não vai concorrer por incompatibilidade de funções.