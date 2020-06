GET encena “Contos Infantis” em televisão

O Grupo Experimental de Teatro (GET) em parceria com o canal ZAP VIVA prepararam, para o mês da criança, a apresentação de peças de teatro infantil, todos os Domingos de Junho, com a assinatura do encenador Paulo Bolota e co-produção do ZAP Estúdios.

A estreia acontece no dia 07, com a “Fada que se queria casar”, uma adaptação da famosa história “A carochinha”, retrata o desejo de uma fada que quer se casar; no Domingo seguinte, isto é, a 14, entra em cena a peça o “Esquilo Esquecido”, que apresenta a história de um esquilo que só queria comer bolotas e de tudo se esquecia.

Já no dia a seguir “Doroteia, a Centopeia” retrata os problemas enfrentados por uma pequena centopeia com os seus 40 pares de pés, ao passo que no dia 28, para encerrar, o cartaz é preenchido com “A Lagartixa Irritada”, adaptada à história de Ana Clara Machado, retrata o humor irritadiço da Lagartixa, apresentando os processos naturais do meio ambiente.

Pretende-se com a iniciativa, momentos de pura brincadeira com músicas e personagens hilariantes que vão fazer brilhar as tardes de Domingo para toda a família.

Como pano de fundo de cada história, há uma mensagem que fala sobre o amor, a esperança, os processos naturais do meio ambiente, o valor da amizade e da solidariedade no mundo, real e irreal. É entretenimento com missão de valor, de costumes e cultura nunca antes visto na Televisão angolana. Os Contos Infantis são conteúdos especialmente produzidos para celebrar a delicadeza infantil que mora dentro de cada um de nós, unindo duas linguagens em uma só – o Teatro e a Televisão.