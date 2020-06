Girabola 2020/2021 sorteado em Julho

O sorteio do Girabola 2020/2021 será realizado no próximo mês, na sede da Federação Angolana de Futebol (FAF), no Nova Vida, em Luanda, às 9:00.

Segundo o órgão que rege a modalidade no país, a maior festa do desporto-rei em Angola regressa aos relvados no dia 15 de Agosto.

Porém, a prova termina em Maio de 2021, quando será conhecido o campeão nacional, o segundo e o terceiro classificado.

Por força da Covid-19, o Campeonato Nacional de futebol sénior masculino foi anulado na presente temporada, não havendo vencedor nem despromovidos.

O Petro de Luanda liderava a prova, uma vez que o rival de longa data, o 1º de Agosto, ocupava a segunda posição.

Deste modo, a Supertaça, prova que abre oficialmente a época 2020/2021, não será disputava, uma vez que a o Campeonato e a Taça de Angola não conheceram os seus vencedores.

Na prova anulada, o 1º de Maio de Benguela foi desclassificado por falta de comparência, segundo a Federação Angolana de Futebol (FAF).

Ainda assim, por se sentir injustiçado, o clube da cidade das Acácias Rubras deu entrada de uma providência cautelar na Sala do Cível e Administrativo do Tribunal Provincial de Luanda.