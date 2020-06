MINJUD ausculta federações desportivas

O Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) auscultou, ontem, os presidentes das federações desportivas, por vídeo-conferência, tendo em vista o retorno das actividades e a renovação de mandatos, visando o ciclo olímpico 2020/2024, face à situação de Calamidade Pública para combater a Covid-19.

Segundo o documento a que OPAÍS teve acesso, o encontro teve como objectivo saber das organizações que movimentam o desporto sobre as condições existentes ou não, de acordo com a especificidade com as normas das confederações e federações.

O mesmo documento acrescenta que serviu também para informar as federações sobre a prorrogação das datas inicialmente previstas, assim como apelar as associações no cumprimento dos prazos, pois o sucesso das eleições nas federações dependerá dos pleitos nos clubes e associações.

O MINJUD suspendeu todas as actividades desportivas em Março, devido à propagação do novo Coronavírus “Covid-19”, doença que está a assolar o mundo.