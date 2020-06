“Palavras na lavra” novo título de Victor Hugo Mendes

Trata-se de um livro de auto-ajuda, com 108 páginas, e chega ao público neste Sábado, a partir das 15 horas, na sua “Fã Page” no Facebook e estará disponível para compra apenas via online através da Buobooks pelo endereço www.buobooks.com.

O quarto livro do autor é fruto de investigação e selecção de palavras positivas que resultaram na formação de frases motivadoras proferidas por políticos, cidadãos ligados à cultura, educação, sociedade, desporto e outras áreas, além de um conjunto de textos igualmente de motivação criados pelo escritor.

De acordo com Victor Hugo Mendes, a recolha dos textos compilados foi sendo feita desde 2016 em jornais, revistas, discursos e entrevistas, e tem como objectivo fundamental imortalizar grandes frases, como: “Ninguém é suficientemente rico que não possa ser punido, ninguém é pobre demais que não possa ser protegido”, do Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço.

Segue ainda esta de sua autoria: “Quando é mais fácil bater palmas a um gatuno e deixar um intelectual com fome e sem voz, atingimos o cume da desgraça social”. Em “Palavras na lavra” pode-se ainda ler: “O excesso de doutorismo pode ser pior que o analfabetismo”, do crítico musical Jomo Fortunato e ainda “Não basta que seja pura e justa a nossa causa, é necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós”, do Fundador da Nação angolana, António Agostinho Neto.

“A opção apenas de venda online pelo menos, por enquanto, resulta do facto de ser uma alternativa aos modelos e formas convencionais de fazer chegar o livro até aos leitores. Assim, com acesso à Internet, a pessoa interessada chega ao site da Buobooks e faz a compra dos livros de Victor Hugo Mendes”, esclareceu o jornalista.

Deste modo, depois de o utente proceder ao pagamento, o mesmo escolhe o endereço para onde o livro deverá ser entregue e, por seu turno, a Buobooks tratará de imprimir os exemplares escolhidos e fará chegar ao destino em pouco tempo, conforme garante a editora.

“Na livraria online, o livro impresso em língua portuguesa pode ser lançado simultaneamente no mundo inteiro. E, como se imprimem os livros com muita agilidade, a obra é lançada primeiro na Buobooks que entrega no mundo inteiro, excepto no Brasil por questões contratuais”, esclarece.

O autor

Victor Hugo André Mendes é natural da cidade de Malanje, onde começou o seu percurso profissional como jornalista, tendo depois chegado à cidade de Luanda onde integrou às redacções da Rádio Ecclesia e Rádio Luanda adstrita ao grupo Radiodifusão Nacional de Angola (RNA), como locutor e repórter.

Aliando a formação académica com passagens pelo IMNE Garcia Neto e então Instituto Superior Privado de Angola (ISPRA), onde frequentara o curso de Comunicação Social, o autor teve igualmente passagem como apresentador pela Televisão Pública de Angolana nos canais 1 e 2, como pivot dos programas Janela Aberta e Dia-Dia, respectivamente.

Ainda nos ecrãs deu rosto ao espaço Grandes Manhãs da ZAP Viva. Tem publicado os livros “O Meu Livro de Pensamentos”, “Face 69” e o “Tchiwekinha -o Menino Vencedor”. Actualmente, além da escrita como paixão, dedicase ao voluntariado, como padrinho do lar das irmãs Mercedes da Caridade na sua terra natal. Uma rádio virtual com seu nome é outro desafio a que se propôs.