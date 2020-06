Ary Papel com um pé fora do 1 de Agosto

O passe do avançado do 1 de Agosto, Ary Papel, está a ser fortemente cobiçado pelo Zamalek do Egipto, segundo fonte do clube militar.

O atleta angolano, por ter sido formado na equipa das Forças Armadas, tem muito apreço pelo clube que o lançou para o mundo do desporto-rei.

Por isso, não pretende ser ingrato, mas, sim regressar ao futebol profissional, uma vez que não teve sucesso no Sporting e Moreirense de Portugal.

De acordo com a fonte do 1 de Agosto, as negociações entre as partes estão muito avançadas, aliás, tudo indica que nos próximos dias o acordo estará fechado.

Ary Papel encantou os dirigentes e a massa associativa do Zamalek do Egipto nos jogos em que esteve engajado na Liga dos Clubes Campeões Africanos.

Com a camisola do 1 de Agosto, o avançado angolano conquistou o Girabola, Campeonato Nacional, sendo que depois partiu para o futebol português.

Por sua vez, o seu agente, Gerson Rodrigues, confirmou à Rádio Cinco que as conversações estão muito avançadas com o clube egípcio.

Ainda assim, reiterou que o jogador tem muito respeito pela direcção, mas, se partir para o novo desafio saem todos a ganhar.

Com isso, o agente fez saber que mais clubes do médio oriente estão interessados no passe do atleta, mas, vezes sem contas o Zamalek se adiantou na corrida.

Ao se confirmar a ida de Ary Papel para o futebol egípcio, o avançado vai juntar-se a Geraldo, que neste momento actua no Al Haly e Flávio Amado, Gilberto e Avelino Lopes, profissionais angolanos que também vestiram a camisola da cidade do Cairo.