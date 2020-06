Editorial: Por outro lado, o desafio…

Os dados apresentados pelo estudo da Afrobarómentro revelam uma realidade que, na verdade, não é novidade para ninguém em Angola. Entretanto, apesar de toda a gente conviver com a situação todos os dias, as disparidades sociais criaram, também elas, uma barreira ao entendimento, a chamada falta de empatia, que leva a uma absoluta insensibilidade aos problemas do outro. E também a uma cegueira total que impede a percepção de que o atraso do “outro” é o atraso de todos, até dos que têm muito.

Mas os dados contidos no estudo, por outro lado, são também um desafio imenso. Num país potencialmente rico, com a população jovem e em que apenas um terço das pessoas tem água corrente, é uma maravilha para quem goste de trabalhar e realizar. É desta gente, com espírito transformador, que angola precisa.