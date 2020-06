Escritor e jornalista José Ricardo prepara “Recados ao Chefe”

A escrita sempre foi sua paixão, gosto adquirido no seio familiar. É por isso que cedo ingressou para o jornalismo. Com muitos escritos, José Ricardo Kifende Neto “Zé Ricardo” decidiu, este ano, publicar os seus “rabiscos” e partilhá-los com o público do Cuanza Sul e não só.

Em preparação está o seu segundo “rebento”. “Recados ao Chefe” é o título da obra de crónicas que será lançada ainda este ano, conforme avança o escritor a OPAÍS.

“Apesar desta pandemia que assola o mundo, e Angola não está de parte, temos condições criadas para lançarmos a próxima obra ainda este ano”, assegurou.

Refere que a nível do Cuanza Sul há condições para patrocínios e recolha de informação suficiente para a publicação do segundo livro. “Estamos bem encaminhados”, disse.

O livro terá 60 páginas e o autor assenta a sua abordagem em factos reais ocorridos na nossa sociedade e procura chamar atenção aos gestores sobre o novo paradigma que o país vive, marcado por uma gestão responsável dos recursos públicos.

Primeira obra do autor

Lançado no dia 14 de Fevereiro do ano em curso, e com 117 páginas, “Confissão de um Amor Proibido”, do género poesia, é a primeira obra do autor que quer apostar forte na escrita. Mais de três mil exemplares foram vendidos no Cuanza Sul, e mais de dois mil noutras paragens.

A beleza feminina e o amor pela cidade do Sumbe foram descritos no livro de estreia. “É a melhor forma que encontrei para exprimir alguns sentimentos, pois as regras do jornalismo não permitem que possamos fazer muito”, reconhece, acrescentando que não terá problemas para o acabamento do próximo trabalho, advogando que o mar é a sua principal inspiração para a escrita.

Identidade da figura

De 42 anos de idade, José Ricardo Kifende Neto é natural do Porto Amboím, província do Cuanza Sul. Residente na cidade do Sumbe – capital da província, foi correspondente dos jornais Cruzeiro do Sul e Angolense. Presentemente é quadro do grupo Rádio Nacional de Angola