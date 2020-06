FAF sorteia substituto do 1º de Maio no Girabola 2020/2021

A Federação Angolana de Futebol (FAF) vai realizar um sorteio para encontrar o substituto do 1º de Maio de Benguela, despromovido de forma administrativa, para o Girabola 2020/2021, na Quinta-feira, por vídeo-conferência, face à COVID-19, às 10:00.

De acordo com o documento federativo a que O PAÍS teve acesso, o São Salvador do Zaire e a Baixa de Cassanje de Malanje foram as equipas habilidades para participar da lotaria, porque certificaram capacidade financeira para disputar o próximo Campeonato Nacional.

O documento explica que foram notificadas também as equipas do Benfica de Cabinda e do Juventude de Saurimo (da Lunda-Sul). Entretanto, os encarnados do Norte declinaram a sua participação mediante notificação escrita à FAF, ao passo que a turma do Saurimo foi excluido do sorteio por não reunir as condições exigida pelo órgão reitor da modalidade.

Com anulação do Girabola 2019/2020, Petro de Luanda, 1º de Agosto, Interclube, Progresso do Sambizanga, Sporting de Cabinda, Bravos do Maquis (do Moxico), Sagrada Esperança (da Lunda-Norte), Académica do Lobito e Wiliete FC (de Benguela), Recreativo da Caála e Ferrovia (do Huambo), Desportivo da Huíla, Cuando Cubango FC, Santa Rita de Cássia (do Uíge) e Recreativo do Libolo (do CuanzaSul), são as equipas que têm presença garantida para o próximo Nacional.

Por outro lado, a federação avançou que a próxima temporada futebolística está prevista o seu arranque a 15 de Agosto.