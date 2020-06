Filmes de animação na televisão

Por se tratar do mês em alusão a criança, sendo este um período de de reflexo para festa, alegria e momentos de pura emoção, o canal ZAP VIVA preparou uma programação ajustada às famílias, aos Sábados e Domingos de manhã, em que se poderão assistir filmes como: “A Casa da Magia”, a história de Trovão, um pequeno gatinho que foi abandonado pela sua família, que se refugia numa misteriosa mansão onde vive um excêntrico mágico reformado.

“Paddington”, um ursinho e sua família farão de tudo para descobrir o ladrão e recuperar um livro que guarda um grande segredo. A programação reserva ainda “Coelho do Kung Fu”, cheio de boas intenções, Fu jura cumprir o prometido, não imaginando o quanto isso ir mudar a sua vida para sempre…

“Tarzan”, o rapaz que cresce e aprende as leis da selva durante quase toda a sua vida, até que encontra outro ser humano, a bonita e corajosa Jane Porter. É amor à primeira vista. Mas a situação torna-se perigosa quando William Clayton, que viaja com Jane até África sob um falso pretexto, revela as suas verdadeiras e gananciosas, intenções.

“A Revolta dos Perus”, que conta a história de dois perus que devem entrar numa máquina do tempo, voltar ao século XVII e impedir que os colonos americanos tenham a ideia de matar perus nas festas de fim de ano.

Outras películas

“Espelho Meu, Espelho Meu”, adaptada a história da branca de neve e os sete anões ao completar 18 anos, Branca de Neve resolve sair do castelo e conhecer a realidade do reino. Horrorizada com a situação de fome e miséria do povo, ela retorna decidida a derrubar a rainha.

Ainda no alinhamento da programação da Zap às famílias poderão acompanhar “As Fantásticas Aventuras de Tadeo Jones”, determinado a concretizar o sonho de juventude, inscreve-se na universidade, onde inicia os estudos em arqueologia. É então que Sara Lavroff, uma jovem arqueóloga por quem Tadeo morre de amores, descobre um dado que comprova a existência de uma gargantilha que pertenceu ao lendário Midas, o rei que transformava tudo que tocava em ouro.

E ainda “Asterix e Obelix”: O imperador romano Júlio César sempre quis derrotar os irredutíveis gauleses, mas jamais teve sucesso em seus planos de conquista. Um dia, ao invés de atacá-los, passa a oferecer os prazeres da civilização aos gauleses.