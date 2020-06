Menongue assiste mais de 20 mil famílias

Bens alimentares, mosquiteiros, consultas médicas ambulatórias e sabão fazem parte do conjunto de produtos entregues no quadro do Estado de Emergência e da actual Calamidade Pública vigente no país.

A informação consta de um comunicado do Governo do Cuando Cubango, que à Angop teve acesso ontem, Sexta-feira, e que acrescenta o facto de as mais de 20 mil famílias, residentes em 520 aldeias, beneficiaram ainda de cobertores, roupa usada, bidões para conservação de água e lixívia.

Os antigos combatentes, parte das famílias referenciadas, receberam diversas sementes agrícolas, 13 cabeças de gado e 30 charruas, estando ainda a serem preparados mais de 50 hectares de terras para lhes ser distribuídos.

A nota indica ainda que as famílias vulneráveis foram igualmente vacinadas contra tétano, poliomielite e desparasitação das crianças com Mebendazol.

O administrador municipal de Menongue, Júlio Vidigal, em declarações à imprensa, fez saber que os recursos materiais existem para dar sequência, doravante, à assistência às populações de 15 em 15 dias. Governador quer atenção especial às medidas preventivas.

O governador do Cuando Cubango, Júlio Bessa, defendeu ontem, Sexta-feira, a necessidade da população local continuar a dedicar uma atenção especial às medidas de prevenção e combate à pandemia da covid-19, um inimigo invisível e mortal.

O governante, que advogou esta medida no comunicado por ocasião do cinco de Maio, Dia Mundial do Ambiente, que hoje se assinalada, sublinhou que só com os homens é que se faz a natureza.