Dodó Miranda, Glória Silva, Joly Makanda e Bambila são as quatro vozes que se juntam neste Domingo, a partir das 14 horas e 30 minutos, para o concerto solidário “Live no Kubico”, com emissão na Televisão Pública de Angola e nas plataformas digitais da Platinaline, designadamente o Youtube e Facebook.

Os concertos visam a angariação de valores para compra de cestas básicas, que se vão destinar a lares de acolhimento e a pessoas desfavoráveis, sobretudo nesta fase em que o mundo é abalado com o caos sanitário provocado pela pandemia da Covid-19.

Desse modo, os artistas Dodó Miranda, Glória Silva, Joly Makanda e Bambila juntam-se a essa iniciativa, e com o seu cancioneiro animam a tarde deste Domingo ao som da música evangélica, apelando à solidariedade dos espectadores que forem acompanhar o concerto via virtual.

Em declarações esta semana à Televisão Pública de Angola, durante a emissão do programa “Janela Aberta”, referiu que a sua missão além de cantar para o Senhor, é da também de apelo à conversão de almas para o seu rebanho com a divulgação da mensagem de Jesus Cristo.

Com carreiras brilhantes na arena artística nacional, os músicos em cartaz transmitem a palavra de Deus, com mensagens de paz, amor, prosperidade, perdão, alegria, sempre com o intuito da salvação das almas.

Por essa razão, e no quadro da sua responsabilidade social, em suas orações através dos louvores e cânticos chegam à casa de todas às famílias num dia por sinal dedicado a palavra de Deus.

Já passaram por esse projecto “Live no Kubico”, os músicos Matias Damásio, Yola Semedo, Puto Portugûes, Edmázia Mayembe, Euclides da Lomba, Patrícia Faria, Walter Ananás e Heavy C, todos com o mesmo objectivo embora em géneros musicais diferentes.