Sobe para 21 o número de recuperados e mantêm-se os 86 positivos de Covid-19

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, revelou ontem, em Luanda, que os dois cidadãos nacionais que se recuperaram da doença, um de quatro e o outro de 24 anos de idade, são contactos do paciente conhecido como “Caso 26”, moradores do distrito urbano do Futungo.

À margem dessa alteração, nas últimas 24 horas manteve-se 86 a quantidade de cidadãos infectadas pelo novo Coronavírus, dos quais, quatro resultaram em óbito. “Temos mais dois recuperados, todos do sexo masculino e moradores do Futungo com, respectivamente, quatro e 24 anos de idade”, disse.

O governante fez esta revelação na habitual apresentação do ponto de situação epidemiológica que decorre diariamente no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, com vista a esclarecer o país sobre o estado da doença no território nacional.

Entretanto, a estatística aponta para o quinto dia consecutivo sem registo de novos casos positivos no país, mantendo-se os 86 infectados, dos quais, 61 são casos activos, sendo que um requer atenção especial e os restantes estão clinicamente estáveis em unidades sanitárias de referência.

No que concerne a actividade laboratorial, Franco Mufinda disse haver um acumulado de 11.072 amostras colhidas até a presente data, das quais, 86 positivas, 10.256 negativas e 730 se encontram em processamento.

Revelou que em todo o país estão a ser controladas 1.091 pessoas em quarentena institucional, enquanto 35 pessoas receberam alta, sendo 12 na província de Luanda, 10 na província do Uíge, quatro no Cuando Cubango, oito em Cabinda e uma na Huíla.

“Os casos suspeitos até a data são 456, enquanto sob vigilância nós controlamos 1.160 pessoas”, garantiu.

Por outro lado, o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) registou, nas últimas 24 horas, 38 chamadas relacionadas a pedido de informação sobre a Covid-19.

Talatona: o “olho do furacão” da Covid-19 em Angola

Sobre a geografia da doença, o secretário de Estado para a Saúde Pública explicou que não mudou, sendo que a província de Luanda continua a ser o epicentro e a única a registar casos. A zona do Talatona é a localidade com maior número de casos positivos até a presente data, com o registo de 28 infectados, quando comparada com as demais zonas da capital do país.

“No que toca a transmissão local, contamos com os contínuos 57 casos até a data”, frisou.

Franco Mufinda esclareceu ainda que no tange as medidas de prevenção foram realizadas nas províncias do Bengo, Bié, Cabinda, Cuando Cubango, Cunene, Cuanza Norte, Huambo e Uíge actividades diversas, como a capacitação de profissionais da saúde e também da comunidade sobre a Covid-19. Fez-se também a desinfecção e investigação de casos suspeitos na comunidade.

Entretanto, contou que as acções de formação continuam, bem como a distribuição de material de bio-segurança nas províncias do país.

“O uso da máscara impõe-se, o distanciamento social físico, a lavagem das mãos com frequência e, sobretudo o acatamento dos conselhos e das medidas no Decreto sobre o estado de calamidade pública”, apelou.

De recordar que o novo Coronavírus (SARS-CoV), responsável pela pandemia da Covid-19, surgiu na China em Dezembro de 2019. O surto espalhou-se pelo mundo e já vitimou centenas de milhares de pessoas, tendo levado a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia global.