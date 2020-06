As vendas de divisas das empresas de Petróleo e Gás aos bancos comerciais fixaram-se em 122,39 milhões de USD em Maio

Mercado Monetário

O BNA, ao abrigo dos Instrutivos Nº 06 e Nº 09 de 2020, comprou títulos às empresas do sector produtivo no montante de 23,8 mil milhões Kz. O nível resulta da realização de 55 operações que decorreram na Bodiva até ao dia 29 de Maio e permitiu disponibilizar liquidez à 35 empresas. Destaca-se que durante o mês de Maio foi consumido perto de 24% do plafond aprovado.

A troca de liquidez entre os bancos comerciais realizadas na última semana de Maio fixou- se em 248,2 mil milhões Kz. O montante representa um incremento semanal de aproximadamente 13%, o que poderá sugerir a necessidade de reforço da tesouraria dos bancos, com possíveis efeitos sobre as taxas de juro de curto prazo.

Finanças Públicas

A comercialização de diamantes no mercado nacional poderá ser efectuada em moeda estrangeira, mediante acordo entre as partes envolvidas. A operação deverá envolver, a compra de diamantes pela SODIAM E.P. aos produtores industriais, semi-industriais ou artesanais, a compra de diamantes pelas fábricas de lapidação aos produtores industriais, bem como à SODIAM E.P., e vice-versa.

Espaço Internacional

Zona Euro

A taxa de desemprego fixou-se em 7,3%, no mês de Abril. O registo reflecte um aumento mensal de 0,2 p.p., influenciado pela redução do consumo e produção, em consequência da COVID-19, com possíveis impactos sobre o crescimento económico da região.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas de juro directoras. As taxas mantêm-se desde Setembro de 2019, no entanto, o BCE decidiu aumentar o pacote de estímulos às economias da Zona Euro de 750 mil milhões EUR, para 1.350 mil milhões EUR, e alargar para mais seis meses, até Junho de 2021, com perspectivas de contracção económica de 8,7%, no ano corrente.

Japão

A produção industrial referente ao mês de Abril contraiu 9,1%. O nível representa um agravamento face a variação de -3,7% apurada no período anterior, tal como a terceira queda consecutiva e a maior redução desde Março de 2011, reflexo da propagação da COVID-19, com impactos sobre o crescimento económico do país.

Reino Unido

O crédito ao consumo contraiu 0,4% em Abril. O registo representa uma deterioração mensal de 4 p.p., tal como o menor desempenho desde Agosto de 2012, em consequência do impacto do confinamento sobre a redução do consumo das famílias, com possíveis reflexos sobre o crescimento da economia.